سميرة محسن: قدمت «سنة أولى نصب» لمحاربة الأفلام الهابطة

كشفت الفنانة سميرة محسن خلال ندوة تكريمها ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة عن كواليس إنتاجها لفيلم سنة أولى نصب.

سميرة محسن تكشف كواليس سنة أولى نصب

قالت سميرة محسن: «قدمت سنة أولى نصب لما لقيت السينما في الوقت ده بتقدم أعمال غير هادفة ففكرت أجيب أبطال جداد، جبت أحمد عز وخالد سليم وداليا البحيري وكاملة أبو زكري اكتشفتهم لأنها عملت الفيلم بتحدي تخلي الشباب ميروحوش للأفلام الهابطة».

وأشارت إلى أنها قدمت فيلم ملاكي إسكندرية تأكيدا لموهبة أحمد عز واختارت المخرجة ساندرا نشأت لإخراجه لانها متحيزة للمرأة.