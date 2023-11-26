سميرة محسن: اتعلمت من كرم مطاوع أسلوب «اللوح الزجاج» مع الطلاب

تحدثت الفنانة سميرة محسن خلال ندوتها ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة عن علاقتها بطلابها في المعهد العالي للفنون المسرحية.

سميرة محسن تكشف كواليس اللقاء بكرم مطاوع

قالت سميرة محسن إنها تعلمت من الفنان كرم مطاوع أن يكون بينها وبين الطلاب لوح زجاج فرغم قوة العلاقة بينهم لا يمكن نسيان أنهم تلميذ وأستاذة.

وكشفت محسن بانها ساهمت في تخرج دفعة كبيرة من نجوم الفن حاليا منهم الفنان خالد النبوي التي قالت عنه بانه أقرب الأقربين لها: «رشحت لخالد النبوي للمخرج محمد عبد العزيز علشان يعمل أول عمل ليه».

سميرة محسن تتحدث عن إلهام شاهين

وقالت عن الفنانة إلهام شاهين: «كانت عندها شغل وكانت عايزة تسيب المعهد علشان المواعيد فديتها استثناءات لحد ما التزمت لوحدها ونفس الموضوع حصل مع حسن الرداد وعدلتله مواعيده».