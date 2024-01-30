تدشين مبادرة «هنجملها» لزراعة الأشجار المثمرة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن تدشين المرحلة الأولى من مبادرة «هنجملها» من أجل زراعة الأشجار المثمرة في المحافظة، اليوم الثلاثاء، لتجميل الصورة البصرية للمحافظة في مختلف المناطق.

تدشين مبادرة هنجملها بالدقهلية

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه يجري إطلاق المبادرة في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتنفيذا لخطة الدقهلية للتطوير والتجميل لمداخل المدن، إذ جرى إطلاق المبادرة بالتعاون مع مؤسسة هنجملها، موضحا أن الهدف من زراعة وتشجير وتجميل المدن والمراكز والأحياء في محافظة الدقهلية تحسين الصورة البصرية للمواطنين.

تكثيف المساحات الخضراء

كما أكد ضرورة تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الأشجار لتحسين الصورة البصرية للمواطنين، من خلال زراعة الأشجار المثمرة والزينة على الطرق العامة والحدائق والجزر الوسطى والفنية المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والمصالح الحكومية.

وأوضح الدكتور عماد النجار، مدير عام شؤون البيئة بالمحافظة، أنه تم توفير اليوم 1000 شجرة ليمون من مؤسسة «هنجملها» لزراعتها كمرحلة أولى.