زراعة 300 شجرة ضمن مبادرة «أحلى وهي خضرة» في سوهاج

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، وكذلك المبادرة التي أطلقها المحافظ اللواء طارق الفقي «أحلى وهي خضرة»، حيث تم زراعة 300 شجرة مثمرة وغير مثمرة، مع استمرار ري الأشجار المنزرعة من قبل.

زراعة 300 شجرة في سوهاج

وقال عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في محافظة سوهاج، لـ«الوطن»، إنه جرت اليوم السبت أعمال ري الأشجار بمختلف الطرق العامة بمجلس قروي الصفيحة بمركز طهطا، وكذلك شطورة والشيخ زين الدين، مشيرا إلى زراعة 300 شجرة جديدة موزعة على القرى الثلاث والنجوع التابعة لها، مابين أشجار موالح وزيتون وأشجار زينة.

الحفاظ على اللون الأخضر

وأكد «عوض»، استمرار أعمال ري الأشجار يوميا وبصفة مستمرة حفاظا على اللون الأخضر والبيئة الصحية النظيفة، والمظهر الحضارى اللائق، وتفعيلا للمبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار «100 مليون شجرة».