موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ.. اعرف الرابط

تواصل كنترولات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، تمهيداً لاعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ، والتي من المقرر أنّ يتم الإعلان عنها في مطلع شهر فبراير المقبل، عقب اعتمادها من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة كفر الشيخ، من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، عقب الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح داخل كنترولات القطاعات الثلاثة للشهادة الإعدادية العامة وهي «قطاع كفر الشيخ - قطاع دسوق - قطاع الحامول»، حيث يتم الإعلان عن النتيجة مطلع شهر فبراير المقبل.

وأوضح المصدر، أنّه عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة كفر الشيخ ستكون النتيجة متوفرة أمام الطلاب وأولياء الأمور بالاسم ورقم الجلوس والدرجات من هنا.

وكان محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد حّث في وقت سابق، مشرفي التصحيح على الدقة في أعمال التصحيح، والتأني في أعمال رصد درجات طلاب الشهادة الإعدادية، وكذلك المراجعات النهائية، مشدداً على السرية الكاملة في العمل، مشيراً إلى أنّ أعمال التصحيح ما زالت مستمرة.

61 ألفاً و296 طالباً وطالبة عدد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 61 ألفاً و296 طالباً وطالبة، وأدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ343 لجنة امتحانية في 3 قطاعات مُقسمة إلى قطاع كفر الشيخ وضم 124 لجنة، وقطاع دسوق وضم 122 لجنة، وقطاع الحامول وضم 97 لجنة.