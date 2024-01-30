«زراعة كفر الشيخ» تطلق قافلة للتوعية بطرق زيادة إنتاجية القمح والبنجر

أطلقت مديرية الزراعة في محافظة كفر الشيخ، قافلة زراعية للتوعية بطرق تحقيق إنتاجية عالية من محصول القمح والبنجر بمركز الحامول، بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية، تحت إشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

عقد ندوات ولقاءات توعوية

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في تنفيذ العديد من الندوات واللقاءات التوعوية، وتنظيم قوافل الإرشاد الزراعي مع المزارعين، للتعرف على المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي، وإيجاد حلول مناسبة لها، وتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين في مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، وذلك لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

مستهدف زراعة 230 ألف فدان قمح من الأقماح

وتستهدف مديرية الزراعة بكفر الشيخ زراعة 230 ألف فدان قمح في حقول محافظة كفر الشيخ، حيث من المتوقع أنّ تبلغ إنتاجية هذه المساحة بنحو 630 ألف أردب قمح.

وطرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في وقت سابق أصنافاً من تقاوي القمح عالية الجودة والإنتاجية والتي تصل لنحو 30 أردب قمح لكل فدان، وهي من أصناف تقاوي «قمح 95، وجيزة 171، وسدس 14، ومصر 3».