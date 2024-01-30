انطلاق برنامج «المرأة تقود» في مطروح بمشاركة 41 سيدة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال لقائه مع الدكتورة آية عبد السلام مسؤول تدريب برنامج «المرأة تقود» في مطروح بالأكاديمية الوطنية للتدريب، عن انطلاق البرنامج التدريبي الذي تنفذه الأكاديمية في قاعات مكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح بمشاركة 41 سيدة.

برنامج المرأة تقود في المحافظات

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن تدريب السيدات في برنامج المرأة تقود، يأتي ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الذي نفذت المرحلة الأولى خلال الشهر الماضي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية بمحافظات الجمهورية.

3 أسابيع تدريب البرنامج

وأضاف محافظ مطروح، أن مدة البرنامج الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب تنطلق فعالياته من اليوم، ويستمر على مدار 3 أسابيع ضمن المرحلة الثانية بمحافظة مطروح، ويستهدف السيدات من العاملين في العديد من الجهات الحكومية بمطروح.

إعداد الكوادر النسائية

وأشاد محافظ مطروح بفعاليات برنامج تدريب المرأة للقيادة مع تقديم كافة الدعم وتذليل العقبات لإنجاح جهود البرنامج لرفع كفاءة وتدريب المشاركات بالبرنامج وتأهيلهم بمزيد من الخبرات والتجارب مع التفاعل وتبادل المعرفة بما يعمل على إعداد مزيد من الكوادر النسائية القادرة بالقطاعات التنموية والخدمية المختلفة على مواكبة جهود التنمية والارتقاء بالمستوى الوظيفي بما ينعكس على تطوير منظومة الأداء والعمل وتقديم الخدمات للمواطنين، موجها الشكر للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب على جهودها وما يبذل من تطوير في منظومة التدريب.

جدير بالذكر أن برنامج المرأة تقود يهدف إلى تنمية المهارات والتأهيل لرفع الكفاءات الوظيفية أو والمهارات الشخصية لدى جميع المتدربات من خلال التدريب على المهارات المختلفة ومن بينها إدارة المشروعات، وريادة الأعمال ومهارات القيادة، في ظل العمل على تبادل الخبرات.