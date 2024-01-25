انطلاق المرحلة الثانية من برنامج «المرأة تقود» في جنوب سيناء

أعلنت محافظة جنوب سيناء بدء المرحلة الثانية من برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية «المرأة تقود بالمحافظات المصرية» للسيدات والفتيات من أبناء جنوب سيناء مطالبة لهم بسرعة التقديم للمرحلة الثانية واغتنام الفرصة للانضمام إلي دفعات البرنامج الدافع للتطور والتفوق في المجالات القيادية لتكون إحدى قيادات المستقبل القريب.

نجاح باهر للمرحلة الأولى من برنامج المرأة تقود في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المرحلة الأولي من برنامج المرأة تقود في المحافظات حقق نجاح باهر من سيدات وفتيات المحافظة اللواتي تفوقن علي أنفسهن في تحسين منظومة العمل حيث اشترك بالمرحلة الأولي العاملات بمجالس المدن والقطاعات الخدمية بالمحافظة والسيدات الراغبات في تطوير مهاراتهن العملية ما انعكس بالإيجاب علي مستوي الأداء في الجهاز الإداري بالمحافظة.

فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج

يذكر أن شارك بالمرحلة الأولي 81 سيدة وفتاه من أبناء محافظة جنوب سيناء وأقيمت فعاليات برنامج المرأة تقود في المحافظات داخل قاعة مؤتمرات مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد وذلك بهدف تحسين مستوي الأداء الوظيفي للعاملات بجميع القطاعات عام وخاص وتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.