انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من برنامج " المرأة تقود"  بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انطلاق المرحلة الثانية من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» بمحافظة الشرقية والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى نسختها الثانية بمحافظة الشرقية بنادى أحمد عرابى بمدينة الزقازيق والذى يستمر على مدار ثلاثة أسابيع بـ 15 يوما تدريبيا، لتدريب 110 سيدات من محافظة الشرقية على القيادة، من سن 22 حتى 50 سنة وذلك من العاملات بالديوان العام والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية وعضوات هيئة تدريس من جامعات الأزهر والعريش والمنصورة.

تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة

كما ثمّن محافظ الشرقية جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات، لتحسين مستوى الأداء في الجهاز الإداري وإعداد صف ثانٍ من القيادات الشابة لتقلد المناصب القيادية بما يعود على تحسين منظومة العمل ، وذلك من أجل توحيد الرؤى والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم على أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة ، ومحاور التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.

رفع المستوى العلمي والمعرفي والمهني

كما أشاد محافظ الشرقية بالتعاون والدور الوطني البناء والهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين وثقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ورفع مستواهم العلمي والمعرفي والمهني بمختلف التخصصات، بهدف تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري.