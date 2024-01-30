«البنك المركزي»: الدين الخارجي لمصر يواصل التراجع للربع الثاني تواليا

كشف التقرير الشهري للبنك المركزي المصري، عن تراجع الدين الخارجي لمصر، للربع الثاني على التوالي، إذ انخفض إلى 164.52 مليار دولار من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023.

انخفاض الدين الخارجي لمصر

وبحسب الموقع الرسمي للبنك، انخفض الدين الخارجي لمصر إلى 164.52 مليار دولار، مقابل 164.72 مليار دولار في العام المالي الماضي «2022-2023».

وفي الربع المناظر من العام المالي الماضي، سددت مصر خلال الفترة من يونيو - ديسمبر 2022، فوائد وأقساط ديون خارجية بنحو 11.9 مليار دولار، وفقًا لبيانات صادرة من البنك المركزى، وهو ما اعتبره خبراء تعبيراً عن التزام مصر بسداد الالتزامات الخارجية دونما تأخير.

وزير المالية: مصر تعمل على سداد الالتزامات المالية في مواعيدها

وسبق وذكر محمد معيط وزير المالية، في بيان، أن مصر تعمل على سداد الالتزامات المالية بشكل منتظم في مواعيدها، وأنها لا تتأخر، منوهًا أن هناك زيادات في الصادرات المصرية بشكل ملحوظ.