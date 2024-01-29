قبل اجتماع «المركزي».. تعرف على أفضل شهادات البنك الأهلي المصري

تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الخميس المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة الجديدة، ليكون الاجتماع الأول لها خلال 2024، ومع اقتراب مواعيد اجتماعات البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة، يتساءل كثير من المواطنين عن شهادات البنك الأهلي المصري التي يتيحها للعملاء، خاصة مع وجود شهادات ذات عائد مرتفع بشكل كبير.

أبرز شهادات البنك الأهلي المصري

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية شهادات البنك الأهلي سواء الادخارية، والاستثمارية، ذات العائد المتغير، أو الثابت، أو التراكمي، التي تُمكن المواطنين من إدخار أموالهم والحصول على ربح مضمون.

الشهادة البلاتينية السنوية

- الحد الأدنى للشهادة: 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.

- سعر العائد: 23.5% شهري، أو27% سنوي، «يصرف في نهاية المدة».

- مدة الشهادة: عام واحد لا يجدد.

الشهادة البلاتينية الثلاثية

- الحد الأدنى للشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- سعر العائد: 19% شهريا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- سعر العائد: 12.25% شهريا.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- سعر العائد 19.5%

- دورية صرف العائد: ربع سنوي

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- دورية صرف العائد شهري.

- سعر العائد على الشهادة:

السنة الأولى: 22%

السنة الثانية: 18%

السنة الثالثة: 16%

شهادة أمان المصريين

- الحد الأدنى للشهادة: 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد: 13%.

شهادة استثمار «ب»

- الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- سعر العائد من الشهادة: 11.50%.

- مدة الشهادة: 1 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهرية.