وضع حجر أساس مصنع يازاكي بالفيوم.. يوفر 3500 وظيفة باستثمارات 30 مليون يورو

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسفير أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري بوزارة التجارة والصناعة، ويامادا مونينوري رئيس مجلس إدارة شركة يازاكي اليابانية بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهانز ليمنز الرئيس التنفيذي للشركة، وإيتو يوشيموتو الرئيس التنفيذي لإدارات الإنتاج بالشركة، بوضع حجر الأساس لمصنع شركة يازاكى اليابانية، لإنتاج والضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، الحاصل على الرخصة الذهبية، بمنطقة منشأة كمال، التابعة لمركز الفيوم، بأول منطقة استثمارية حرة خاصة على أرض المحافظة.

وأشار محافظ الفيوم، خلال كلمته، إلى أن وضع حجر الأساس لمصنع شركة يازاكي لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، الحاصل على الرخصة الذهبية، جاء بعد جهود وتعاون مشترك بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومسؤولي شركة «يازاكي مصر»، وتفعيلاً لبنود العقود المبرمة بين محافظة الفيوم الشركة في إطار الجهود الحثيثة من الدولة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم، وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين مصر ومختلف دول العالم، وفتح مجالات جديدة للاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد، في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المصنع يدخل حيز التنفيذ

وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة تابعت على مختلف الأصعدة وبشكل دوري على مدار عامين، آليات تنفيذ مصنع شركة يازاكي لإنتاج الضفائر والأجهزة الكهربائية للسيارات، إلى أن أصبح حقيقة واقعية في حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن المصنع حظي بمتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأهمية هذا الملف وحيويته، خاصة فيما يخص تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

فرص استثمارية واعدة

وأكد أن المحافظة تمتلك فرصاً استثمارية واعدة بما تملكه من مميزات تنافسية، يجب العمل على تعزيزها ودعم الموارد للمساهمة في زيادة استثمارها، لافتا الي أن هذا المصنع يعد باكورة قرارات المجلس الأعلي للاستثمار وحوافز الاستثمار بما فيها الرخص الذهبية، التي منحتها الدولة لعدد من المستثمرين والشركات خلال الفترة الأخيرة مشيداً بجهود الهيئة العامة للاستثمار في دعم الفرص الاستثمارية على أرض محافظة الفيوم وغيرها من محافظات الجمهورية.

تنفيذ رؤية مصر 2030

وأضاف محافظ الفيوم، أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يأتى فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وكذا الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة، والمحافظة على أصول الدولة، لافتاً أن المستفيد الأكبر من المصنع هم أبناء المحافظة، من خلال توفير نحو 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في جميع التخصصات، مؤكداً أن هذا الاستثمار يؤكد على ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار الجيد على أرض مصرنا الغالية، ويعد نقطة تحول لخلق مجتمع صناعي جديد على أرض الفيوم، يعبر عن قدرة الدولة المصرية لتجاوز الصعوبات في ظل التحديات التى تواجه معظم دول العالم، لافتاً إلى أن المشروع كان فكرة عرضت على شركة يازاكي خلال عام 2018، لكن الفكرة لم تنتقل إلى حيز التنفيذ، ومنذ عامين أعيد إحياؤها، وأثمر الجهد مع الشركاء الجادين، على ما نحن عليه اليوم من وضع حجر الأساس لمصنع شركة يازاكي لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات.

مد يد العون للمستثمرين

وأكد المحافظ، أن المحافظة لا تتوان في مد يد العون للمستثمرين وتشجيع مختلف أنواع الاستثمار على أرضها، وأن السياسة العامة للدولة المصرية تهدف لتوطين الصناعات وفتح مجالات جديدة للاستثمار على أرضها مثلها كباقي دول العالم، وهو ما استدعى قيام الدولة المصرية بمد شبكة ضخمة من الطرق والمحاور المرورية ساهمت في خلق ميزة تنافسية بين مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن تنفيذ هذا المشروع العملاق، جاء تفعيلاً للقرار الجمهوري رقم 509 لسنة 2022، بتخصيص 15.9 فدان لإقامة أول منطقة استثمارية حرة خاصة على أرض المحافظة.

ومن ناحيته، قدم السيد أوكا هيروشي السفير الياباني بمصر، الشكر لمحافظ الفيوم، على حسن الاستقبال، مثمناً جهوده وتعاونه البناء والمثمر، لتنفيذ أحد المشروعات الاستثمارية الخاصة بشركة يازاكي اليابانية على أرض الفيوم، مؤكداً على أن الدولتين المصرية واليابانية تجمعهما علاقات تاريخية وطيدة، خاصة في المجالين الصناعي والاستثماري.

تطوير العلاقات المصرية اليابانية

وأكد السفير الياباني بمصر، على العمل لتطوير العلاقات المصرية اليابانية بمختلف المجالات الاستثمارية وتنميتها، للاستفادة من جميع الفرص والمزايا المتوفرة، لإقامة شراكة حقيقية في المشاريع الانتاجية والاستثمارية المشتركة، ونقل التقنية الحديثة والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتنويع مكوناته، مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة وطفرة تنموية في إطار التعاون بين البلدين، في العديد من المشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تطوير المشروعات القائمة حالياً.

إدخال نوع جديد من تصنيع السيارات

وأعرب رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري بوزارة التجارة والصناعة، عن سعادته بالتواجد في هذا الحدث، والمشاركة في وضع حجر الأساس لمصنع شركة يازاكي اليابانية لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، ونقل تحيات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للحضور، مقدما التهنئة لمحافظة الفيوم وشركة يازاكي على هذا المشروع الذي يعد ثمرة من ثمرات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والياباني، مما يسهم في نقل محافظة الفيوم لمرحلة جديدة من مراحل التنمية الصناعية والإنتاج، مضيفاً أن المشروع يسهم في إدخال نوع جديد من الصناعة في مجال الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم فى دخول محافظة الفيوم فى محال التنافسية الصناعية، بما تملكه من بنية تحتية قوية وميزات استثمارية متفردة، فى ظل مراعاة التوجهات الجديدة لصناعة السيارات.