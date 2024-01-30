أماكن ومواعيد انقطاع المياه في الأقصر غدا.. اعرف السبب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الأقصر، قطع الخدمة عن بعض المناطق لمدة ساعتين ونصف الساعة، غدا الأربعاء، وذلك لإجراء أعمال الصيانة التي تحتاج إليها هذه المناطق، وتشمل حارة المداكير وطريق المطار.

أماكن انقطاع المياه في الأقصر

وأوضحت الشركة، في بيان، أنه نتيجة لهذه الأعمال، فقد يعاني سكان مناطق طريق صلاح سالم وكوبري أبو الجود ونجع الطويل من ضعف في الإمداد المائي من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11.30 مساء.

وتتضمن أعمال الصيانة إحلال وتجديد خط مياه إسبستوس بقطر 225 مليمتر واستبداله بأنابيب مياه بلاستيكية، وتوصيل الخط الجديد مع منطقة كوبري الكباش الممتدة حتى جامع الرفاعي.

ودعت شركة مياه الأقصر المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات إلى توفير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة، كما يمكنهم التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على أرقام الهواتف التالية: 125 المجاني، 0952282406، 0952284116، 01147999752.

الشركة توفر مياه صالحة للشرب

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، للحالات الطارئة ولمن يحتاجونها حيث تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الشركة على توفير الخدمة المائية بأعلى مستويات الجودة وضمان استمرارية الإمداد للمناطق المتأثرة.