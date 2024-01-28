قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر لـ«الوطن»، إن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الأقصر يحين تقريبيا بمطلع الأسبوع المقبل لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الثاوية العامة الرسمية واللغات والخاصة.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الأقصر

وأضاف وكيل تعليم الأقصر، أن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الأقصر يحدد بانتهاء أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات وإعداد الكشوف النهائية ثم اعتمادها رسميا للطلاب بالمنظومة إلكترونية أو لللطلاب بالمدارس التي امتحنت ورقيا.

طرق معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الأقصر

وأوضح وكيل تعليم الأقصر أنه عقب موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الأقصر ستكون نتيجة الصف الأول الثانوى للطلاب متاحة بالمدارس الثانوية ورقيا وسيتم إنشاء رابط إلكتروني على موقع محافظة الأقصر وموقع مديرية تربية وتعليم الأقصر ليتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الحصول على النتيجة إلكترونيا برقم الجلوس.

ويتم توزيع الدرجات وفقا للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني وامتحانات الشهر، والمواظبة والحضور «أعمال السنة».