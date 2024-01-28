ينتظر طلاب الصف الثاني الثانوي العام بمحافظة الأقصر، بالمدارس الثانوية الرسمية والخاصة واللغات إعلان موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الأقصر ومعرفة طريقة الحصول عليها بأسرع وقت، عقب انتهاء أعمال الامتحانات التي استمرت لـ6 أيام وانتهت بنهاية الأسبوع الماضي.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الأقصر

قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر لـ«الوطن»، إن موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الأقصر يحين بالأسبوع المقبل تقريبا عقب الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات وإعداد كشوف الطلاب والمراجعة، ثم اعتماد النتيجة رسميا.

طرق الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الأقصر

وكشف وكيل تعليم الأقصر أنه فور إعلان موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الأقصر تحديدا ستعلن النتيجة داخل المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة، عقب ذلك بأقل من 24 ساعة، حيث سيتم إعادة الكشوف بالدرجات وأسماء الطلاب مرة أخرى للمدارس عقب اعتمادها ليتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة ورقيا بالاسم فقط من المدرسة التابع لها الطالب.