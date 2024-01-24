موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر.. التصحيح بعد ساعات

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر وأولياء أمورهم، موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر، وطرق الإعلان عنها، سواء إلكترونيا أو عبر المدارس ورقيا، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 اليوم، بامتحان مادة العلوم لمدة ساعتين.

لتبدأ أجازة نصف العام الدراسي للطلاب، وكذلك أعمال الرصد والتصحيح للامتحانات، ليتم الإعلان عن النتيجة في الأسبوع الأول من شهر فبراير، وفقا لتصريحات مديرية التربية والتعليم في المحافظة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر

قال الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر لـ«الوطن»، إن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر يحين عقب الانتهاء من أعمال الكنترول، حيث سيتم بدء أعمال التصحيح لامتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الساعات المقبلة، ثم يليها أعمال المراجعة والرصد وتجهيز الكشوف واعتماد النتيجة من محافظ الإقليم، لتعلن عبر موقع المحافظة الإلكتروني ثم عبر المدارس.

درجات الشهادة الإعدادية بالأقصر

وأضاف وكيل تعليم الأقصر، يحين موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الأقصر، خلال إجازة نصف العام، بالأسبوع الثاني من فبراير المقبل، عقب الانتهاء من جميع الأعمال.

وكشف أن الدرجة النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية بالأقصر 140 درجة، موزعة على مختلف الدرجات.