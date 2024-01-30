«إكسترا نيوز»: معرض القاهرة للكتاب أصبح «فسحة» إجازة نصف العام

رصدت ميرنا عادل مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، فعاليات اليوم السادس من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقالت إنه يشهد إقبالا كثيفا في يومه السادس، ويضم خمس صالات تضم 1200 دار نشر من أكثر من 70 دولة، ويفتح المعرض أبوابه من تمام العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، عدا يومي الجمعة والسبت، يجري الإغلاق في التاسعة مساء.

أضافت ميرنا عادل، أن المعرض يحتوي على 5 صالات، في الأولى أجنحة خاصة بدور النشر المصرية والعربية، والصالة الثانية تضم أجنحة دور النشر الأجنبية، أما الثالثة فبها أجنحة خاصة بالوزارات والدول المشاركة ودولة ضيف الشرف التي تحل ضيفا على المعرض للمرة الأولى وهي دولة النرويج، والرابعة تضم الكتب الدينية وبها جناح سور الأزبكية الذي يضم كتبا نادرة وقيمة بأسعار مخفضة، وتضم أيضا جناح الطفل الذي يقدم عروضا ومحتوى خاص بالطفل.

وتابعت بأنه يوجد ما يزيد عن 550 فعالية، ومن ندوات اليوم ندوة تتحدث عن دور الصحافة والإعلام في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك ندوة أخرى تناقش الحضارة المصرية القديمة، كما تقام فعالية مؤتمر اليوم الواحد للمرة الأولى.

أشارت إلى وجود العديد من الفعاليات الفنية التي تضم عروض الأراجوز والسيرك المصري، ويعتبر المعرض فسحة للأسرة المصرية في إجازة نصف العام.