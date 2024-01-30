مسؤول أممي: شمال غزة يواجه خطر المجاعة الحتمي

قالت مي الصايغ، مدير مكتب الإعلام بالمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الاتحاد يجدد ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والمدنيين والمسعفين والعاملين في المجال الطبي، وكل فرق الهلال الأحمر الفلسطيني من متطوعين ومسعفين على الأرض.

وأضافت «الصايغ»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه من يدفع فاتورة هذا النزاع المزيد من المدنيين الذين يخسرون أرواحهم، كما أن إجلاء الجرحى وتأمين الإسعافات الأولية لهم، في ظل هذه الظروف التي يعمل بها الهلال الفلسطيني يكاد يكون الأمر شبه مستحيل.

وواصلت: «نتابع بقلق عميق ومتابعة حثيثة لموضوع لاستجابة الهلال الأحمر الفلسطيني في الضفة الغربية، ونرى سواء فرق الإسعاف أو الزملاء في الهلال الأحمر الفلسطيني يواجهون تحديات لوصولهم للجرحى حيث يحتاجون لسيارات الإسعاف لنقل الجرحى، وهذا الأمر له تداعيات خطيرة لأنه يؤدي لخسارة المزيد من الأرواح».

واستكملت: «نكرر نداءنا بضرورة حماية المدنيين، وضرورة حماية الطواقم الطبية، وفرق الهلال الأحمر الفلسطيني ليؤدوا أدوارهم الإنسانية، وهم يتابعون الاستجابة سواء في غزة أو الضفة الغربية، والأمر الأكثر خطورة في شمال غزة وتحديدا مدينة غزة حيث إن خطر المجاعة في هذه المناطق حتمي».