رئيس «تعليم الكبار» يكرم 12 من الحاصلين على شهادات محو الأمية بالمنوفية

كرم المهندس رائد هيكل رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وسحر سويلم مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار في المنوفية، عددا من الرجال والسيدات الحاصلين على شهادات محو الأمية خلال الفترة الماضية، وقدم التكريم نيفين زايد مدير العلاقات العامة في هيئة تعليم الكبار، وتم بداية التكريم بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم بحضور بعض القيادات التنفيذية والقيادية في المحافظة.

تكريم سيدة تجاوزت 80 عاما

ونظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنوفية، احتفالية لتكريم 12 رجلا وسيدة حاصلين على شهادة محو الأمية، منهم سيدة تدعى «عائشة»، 84 عاما، وأيضا 2 من متحدي الإعاقة حصلوا على الشهادة وتحدوا إعاقتهم، بالإضافة إلى سيدة حصلت على دبلوم تجارة وأصبحت مدرسة بفصول محو الأمية.

الاهتمام بمتعلمي محو الأمية

وقال «هيكل» أثناء التكريم، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لمتعلمي محو الأمية خلال الآونة الأخيرة، لذا كان حريصا أن يأتي إلى محافظة المنوفية ليتم تكريمهم على سعيهم ونجاحهم في محو الأمية رغم أعمارهم الكبيرة وظروف إعاقة البعض منهم.

فيما أكدت سحر سويلم مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، استمرار العمل على زيادة متعلمي محو الأمية في مختلف المراكز بنطاق المحافظة، من خلال توعية وتشجيع كبار السن على المشاركة في تعلم القراءة والكتابة خلال الفترة المقبلة.