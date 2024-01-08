«عائشة» تستعد لخوض امتحان محو الأمية في عمر 84 عاما.. «نذرت ذبح جدي يوم النجاح»

في قرية مؤنسة بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، تعيش السيدة عائشة فاضل السيد، التي تجاوزت الـ84 عامًا، لكنها لم ترضَ أن تتوقف عن السعي وراء العلم، فبدأت تعلم القراءة والكتابة العام الماضي، وتستعد لخوض امتحانات محو الأمية.

تزوجت وهي طفلة

تزوجت «عائشة» في عمر الـ16 عامًا من رجل أرمل لديه 8 أبناء، وأنجبت له 2 من أبنائها، ليصبح مجموع أطفالها 10.

عملت السيدة عائشة مع زوجها لتربية أبنائها، وحفظهم القرآن الكريم، كما عملت على ماكينة خياطة لمساعدة زوجها في تربية أبنائهما.

لديها 46 حفيدًا

تزوج أبناؤها وبناتها، وأصبح لديها 46 حفيدًا، تقول عائشة: «أديت رسالتي نحو أبنائي وأحفادي، وحان الوقت لأبدأ رسالتي نحو نفسي، التي حرمت من التعليم».

تعلمت القراءة والكتابة بمساعدة جارتها

بدأت عائشة فاضل، تعلم القراءة والكتابة العام الماضي، بمساعدة جارتها، التي كانت تزورها في المنزل كل يوم لتدرسها. تقول عائشة: «وجدت لدى قابلية للتعلم، فقررت أن أستمر في الدراسة».

تستعد «عائشة» لخوض امتحانات محو الأمية، التي تنظمها هيئة تعليم الكبار بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وبرنامج «لا أمية مع تكافل وكرامة»، تقول: «أحلم بالحصول على شهادة محو الأمية، وتعليقها على الحائط».

تُعد قصة عائشة فاضل السيد مثالًا يحتذى به على الإصرار على تحقيق الأهداف، مهما كان العمر، فهي تُلهم الكثير من النساء اللاتي لم يحصلن على التعليم في سن مبكرة، بالسعي وراء العلم والمعرفة.

وتحلم عائشة باليوم الذي تحصل فيه على شهادة محو الأمية، موضحة أنها نذرت ذبح «جدي» يوم الحصول على الشهادة.