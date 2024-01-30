تنفيذ 33 قرار إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن قيام الأحياء والمراكز التابعة للمحافظة، بشن حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وتم إزالة نحو 33 مخالفة على مساحة 3940 مترا مربعا.

إزالة تعديات بالدقهلية

وأوضح أنه بعد إزالة التعديات اليوم يصبح إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الحملة حتى اليوم نحو 153 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وجرى رفع جميع مخلفات الهدم والأنقاض.

وأوضح أنه يجري بالعمل على حملات التعديات في محافظة الدقهلية من خلال 3 مراحل وهي:

- المرحلة الأولى من 27 يناير الجاري وتنتهي 16 فبراير المقبل.

- المرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير حتى 15 مارس المقبل.

- المرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وتنتهي 12 أبريل المقبل.

ضبط مخالفات في الدقهلية

وأسفرت الحملات حتى الآن عن إزالة ما يلي:

- 126 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 8,973 مترا مربعا.

- 12 حالة تعد بالزراعة على مساحة 4 قراريط و7 أسهم.

- 15 قرار تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 6150 مترا مربعا.

وجاءت الحملات في مراكز أجا المطرية والمنصورة وميت غمر والنيل لجهات ولاية الري والصرف والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.