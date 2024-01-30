قرار جديد من «الكهرباء» بشأن جدول تخفيف الأحمال

كشفت مصادر في الشركة القابضة للكهرباء، عن تطبيق قرار جديد جرى توزيعه على شركات توزيع الكهرباء الـ9، على مستوى جميع المحافظات، بشأن خطة تخفيف الأحمال.

توقيت قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال على مستوى المحافظات

أوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن القرار يتضمن عدم العودة لتطبيق جدول تخفيف الأحمال خلال ساعات الليل، بكل المحافظات، مع استمرار العمل بخطة تخفيف الأحمال وفق المواعيد المعلنة، كالتالي:

- بدء قطع الكهرباء الساعة الحادية عشرة صباحا.

- آخر موعد لقطع الكهرباء الساعة 5 مساء.

- تقليل مدة تخفيف الأحمال لـ6 ساعات فقط بدلا من 12 ساعة.

- مدة تخفيف الأحمال 60 دقيقة وتنفذها مراكز تحكم شركات توزيع الكهرباء.

رقم طوارئ الكهرباء

ونوهت المصادر إلى أن شركات التوزيع أصدرت إلى جميع الشبكات والفروع بالمحافظات «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» تعليماتها بتنفيذ جدول تخفيف أحمال الكهرباء والالتزام بالمواعيد المرسلة لهم.

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رقم طوارئ الكهرباء وعدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي:

- الاتصال على الرقم الأرضي 23421475 «داخلي 154».

- تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- التواصل عن طريق الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- الإرسال عبرالإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.