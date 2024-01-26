تنفيذ جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في كل المحافظات.. 6 ساعات اليوم

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن استمرار تنفيذ جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد لمدة 6 ساعات يوميا، اعتبارا من الساعة 11 صباحا حتى الخامسة عصرا، في جميع فروع وشبكات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى المحافظات «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء».

تعديلات علي جداول تخفيف الاحمال وقطع التيار

وكانت شركات توزيع الكهرباء أجرت تعديلات على جداول تخفيف الأحمال وقطع التيار في جميع نطاق شركات توزيع الكهرباء قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، لإتاحة أكبر فرصة للطلاب لتحصيل المواد الدراسية استعدادا للامتحانات، بداية من 9 يناير الجاري، حتى أمس الخميس 25 من نفس الشهر.

طرق التقدم بشكوى إلى شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبرالإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».