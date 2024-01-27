تعديل جديد في جدول تخفيف أحمال الكهرباء خلال إجازة منتصف العام.. اعرف المواعيد

يتساءل عدد كبير من المواطنين بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، هل سيتم إجراء تعديلات على جدول تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار خلال الإجازة في الفترة ما بين 25 من شهر يناير الجاري 2024 وحتى يوم 10 من شهر فبراير.

جدول تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات منتصف العام

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء إن شركات توزيع الكهرباء قامت بأجراء تعديلات على جداول تخفيف الأحمال بجميع المناطق الواقعة بنطاق عملها في الفترة ما بين يوم 9 يناير وحتى يوم 25 من نفس الشهر، لتكون من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الخامسة عصرًا بناء على رغبات أولياء أمور الطلاب لمساعدتهم لتحصيل أكبر قدر من المناهج الدراسية.

المواعيد الجديدة لجدول تخفيف أحمال الكهرباء

وأشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن جميع شركات التوزيع وهي «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» أجرت تعديلًا في جدول تخفيف الأحمال السابق بدأ تطبيقها من يوم 25 يناير الجاري 2024، ليصبح من الساعة الحادية عشر صباحا، وحتى الساعة الخامسة عصرًا لمدة ساعة يوميا حتى إشعار آخر.

كيف تتقدم بشكوى قطع التيار وأخطاء الفواتير؟

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم شكاوى قطع التيار وأخطاء الفواتير بجميع القطاعات التابعة لها، كما يلي:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبرالإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 «داخلي 154».