5 قرارات سارة من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال.. هذا آخر موعد للانقطاع

أكدت مصادر خاصة في وزارة الكهرباء، أنّ جميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية بدأت تنفيذ تعلميات قطع الكهرباء الجديدة ومواعيد تخفيف الأحمال بعد انتهاء أعمال الامتحانات يوم الأربعاء الماضي.

مفاجأة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّه تقرر تطبيق عدة أخبار سارة بشأن مواعيد قطع الكهرباء تخفيفا على المواطنين، وتشمل التعليمات الصادرة من الشركة القابضة للكهرباء حتى الآن لشركات التوزيع، كما يلي.

1- تقليل مدة تحفيف الأحمال لـ6 ساعات فقط بدلا من 12 ساعة.

2- مواعيد قطع الكهرباء أصبحت من الساعة الحادية عشرة صباحا، وحتى الساعة الخامسة عصرا.

3- آخر ساعة لقطع الكهرباء الساعة 4 عصرا ليكون موعد انتهاء القطع الساعة 5 عصرا.

4- مدة تخفيف الأحمال 60 دقيقة وفقا للتعليمات الصادرة لمراكز التحكم من شركات توزيع الكهرباء، أي ساعة واحدة يوميا بدلا من ساعتين.

5- لا يوجد قطع للكهرباء أو اجراء أي تخفيف أحمال ليلا على مستوى الجمهورية، حتى الآن.

مراحل قطع الكهرباء في 27 محافظة

المرحلة الأولى: من الساعة 11 ص :12 م.

المرحلة الثانية: من الساعة 12 م : 1 ظ.

المرحلة الثالثة: من الساعة 1 ظ: 2 ظ.

المرحلة الرابعة: من الساعة 2 ظ: الساعة 3 ظ.

المرحلة الخامسة: من الساعة 3 ظ: 4 م.

المرحلة السادسة: من الساعة 4 م: 5 م.