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التطبيق بدأ الآن.. اعرف مواعيد تخفيف الأحمال في منطقتك (جدول كامل)

كتب:

سلامة عامر
10:47 ص | الخميس 25 يناير 2024
شبكة الكهرباء ارشيفية

شبكة الكهرباء ارشيفية

يبدأ 200 مركز وحي في 27 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية اليوم، تنفيذ جدول تخفيف أحمال الكهرباء من الحادية عشرة صباحا حتى الخامسة عصرا، بعد تعديل المواعيد بسبب امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب للعام الدراسي 2023 - 2024.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالمحافظات

وتنشر «الوطن » جدول تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار الجديد المقرر تنفيذه بدءا من اليوم بجميع فروع وشبكات شركات التوزيع الـ9 بالمحافظات «القاهرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - أسوان - أسيوط - الأقصر- البحر الأحمر- البحيرة - بني سويف - بور سعيد - جنوب سيناء - الجيزة - الدقهلية - دمياط - سوهاج - محافظة السويس - الشرقية - الغربية - الفيوم - القليوبية - محافظة قنا - كفر الشيخ - شمال سيناء - مطروح - المنوفية - المنيا - الوادي الجديد».

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.