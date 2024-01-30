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نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول.. تظهر بمدارس القاهرة خلال ساعات

كتب:

عبده أبوغنيمة
06:12 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
طلاب المدارس

طلاب المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برئاسة أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول من العام الدراسي 2023-2024 ستعلن بكافة مدارس القاهرة غدا الأربعاء، لافتة إلى أن مرحلة قبول التظلمات على النتيجة تبدأ الأحد المقبل ولمدة 15 يوم عمل.

نتيجة الصف الثاني الثانوي

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول من العام الدراسي 2023-2024، ستعلن أيضا غدا بكافة مدارس العاصمة، لافتة إلى أن بدء قبول التظلمات على النتيجة يكون من 4 فبراير المقبل ولمدة 15 يوم عمل 

نتيجة الصف الأول الثانوي بالمحافظات

وظهرت اليوم بالعديد من محافظات الجمهورية نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول، إذ أعلنت محافظة الإسكندرية أن نتيجة الصف الأول الثانوي موجودة بالمدارس، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية ظهور النتيجة أول أمس الأحد وذلك بعد انتهاء أعمال تقدير الدرجات وأعمال الرصد والتصحيح الخاصة بأوراق امتحانات الطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الأول، فيما أعلن عدد من المحافظات الأخرى أن النتيجة ستكون خلال اليومين المقبلين.

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بقلم عبده أبوغنيمة