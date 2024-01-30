ظهرت الآن.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 للفصل الدراسي الأول، حيث جرى إعلان النتيجة للطلاب بالمدارس الملتحقين بها فيما يتاح معرفتها خلال مواعيد العمل الرسمية بسهولة ويسر.

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في الإسكندرية قد ظهرت منذ قليل وذلك بالتزامن مع ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي أيضا، وذلك في كافة المدارس من خلال اعلان كشوف النتيجة الموضوعة في أماكن ظاهرة داخل المدارس بالاسم ورقم الجلوس.

ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي في الإسكندرية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن» أن ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في الإسكندرية جاء بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

وأوضح أن فتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية المختلفة على مستوى الإسكندرية يبدأ من غدا.

تفاصيل نتيجة المرحلة الثانوية

وأكد أن نتيجة المرحلة الثانوية ستكون درجات وليست ألوان كما تم في المرحلة الابتدائية والإعدادية، لأهمية معرفة تقدير الدرجات، ليعرف كل طالب درجاته، حتى يستطيع تحديد الأقسام التي تناسبهم «أدبي أو علمي».