«تعليم الغربية» تطلق أول رحلة تثقيفية للمشاركة في معرض القاهرة للكتاب

التقى اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، بطلاب الفوج الأول للرحلة المتجهة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، والتي تمتد خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، وذلك بمشاركة الطلاب الفائزين في مسابقات تحدي القراءة، والمشروع الوطني للقراءة، على مستوى المديرية والجمهورية.

مكافأة الطلاب

وأشار وزارة التربية والتعليم بالغربية أن هذه الرحلة هي مكافأة للطلاب المتميزين والفائزين في المسابقات التثقيفية التي أجريت على مستوى الغربية ومستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مكافأة المعلمين والأخصائيين المتميزين في هذه المسابقات والحاصلين على المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتفعيل خطة المديرية في تطوير الجانب الثقافي والتنويري لدى الطلاب خلال إجازة منتصف العام الدراسي، مؤكداً على أهمية القراءة بالنسبة للطلاب، فهي تعمل على صقل شخصيتهم والارتقاء بطريقة تفكيرهم، فهي أساس المعرفة، حيث أنها تفتح آفاق العلم والابتكار والتقدم.

المشاركة في الفعاليات الثقافية

وخلال الزيارة التي تمت اليوم، شارك الطلاب في عدد من الفعاليات الثقافية التي تنظمها إدارة المعرض، بالإضافة إلى زيارة العديد من الأجنحة المختلفة، منها جناح القوات المسلحة، والشرطة المصرية، والمشروع الوطني للقراءة، وغيرها من الأجنحة، حيث حرص الطلاب والمشرفين في المعرض على اقتناء بعض الكتب والروايات التي نالت إعجابهم.