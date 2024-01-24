«التعليم» تعلن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في القاهرة
كتب:
أميرة فكري
03:25 م | الأربعاء 24 يناير 2024
صورة أرشيفية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية «الرابع والخامس والسادس» والإعدادية «الأول والثاني»، للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.
نتيجة الفصل الدراسي الأول
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يجرى إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، يوم السبت 27 يناير 2024 وذلك للمراحل الآتية:
. للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس.
. للمرحلة الإعدادية للصفوف الأول والثاني.