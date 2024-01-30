تفاصيل احتفال أندية التطوع في الدقهلية باليوم الوطني للبيئة (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، احتفالية باليوم الوطني للبيئة، بمشاركة شباب أندية التطوع، تحت شعار «لا للبلاستيك أحادي الاستخدام».

احتفالية اليوم الوطني للبيئة

وأوضحت منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة الدقهلية، الاحتفال بمشاركة 50 شبابا وفتاة من شباب أندية التطوع بإدارات المنصورة، وشرق، وغرب، والسنبلاوين، وبلقاس، وأجا، ونبروه، وشربين، وطلخا.

وأضافت، أنه يُجرى عمل أعضاء فريق شباب يدير شباب فريق «YLY» بالنادي الاجتماعي بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي، حيث تم التعريف بآليات الحفاظ على البيئة، وتوعية الشباب بأضرار البلاستيك أحادي الاستخدام على البيئة، والتشجيع على استخدام البدائل المستدامة.

وأوضحت أن الاحتفالية ناقشت الأنشطة المخطط تنفيذها للحد من استخدام البلاستيك، والتوعية بمخاطر البلاستيك أحادي الاستخدام، مثل الأكياس والأكواب وأدوات المائدة، والتعريف بالبدائل المتاحة التي يمكن استخدامها للتخلص من استخدامات البلاستيك أحادي الاستخدام تدريجيا، والمشاركة في جهود حشد المجتمع المدني للحفاظ على البيئة، مشيرة إلى توزيع بعض من الأكياس الصالحة لاستخدامها في البيئة.