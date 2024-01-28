يترقب طلاب الصف الثاني الثانوي، لمعرفة موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الدقهلية، بعد أن قامت مديرية التربية والتعليم بالإعلان عن انتهاء الامتحانات الخاصة بالمرحلة الثانوية والتي بدأت يوم السبت 13 يناير.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه يجري في الوقت الحالي استمرار أعمال التصحيح الخاصة بالصف الثاني الثانوي في المدارس التابعة لكل طالب في مختلف الادارات التعليمية التابعة للمديرية.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الدقهلية

ويكون موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الدقهلية، في أول أسبوع من شهر فبراير بعد انتهاء المدارس من التصحيح والمراجعة الخاصة بالامتحانات، ثم الرصد والاعتماد من قبل الإدارات التابعة لها كل مدرسة.

طرق الحصول علي نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 بالدقهلية

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه يجري الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 في محافظة الدقهلية، من خلال المدرسة التابع لها كل طالب، إذ يجري التوجه إلى المدرسة والحصول على النتيجة بسهولة من خلال الاسم الخاص بالطالب ورقم الجلوس.