قوافل مبادرة الكشف والتشخيص عن بُعد تصل وحدة أم الرخم في مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن أعمال مبادرة التشخيص الطبي عن بُعد، سيتم البدء في تنفيذها في وحدة أم الرخم الصحية، في سابقة تعد الأولى من نوعها، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع مواطني محافظة مطروح والمترددين عليها، والتيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج لمسافات طويلة خارج المحافظة.

وصول جهاز الكشف عن بُعد وحدة أم الرخم

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن الجهاز الكشف عن بُعد وصل فعلياً للوحدة، وجاري استكمال إجراءات التشغيل، وسيتم عرض الحالات المرضية يومياً على استشاريين من خلال التواصل مع كبرى المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية التعليمية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

المبادرة تجسد أسمى معاني الإنسانية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مبادرة الكشف عن بُعد منظومة تجسد أسمى معانى الإنسانية بمحافظة مطروح، وتوفر الاستشارات الطبية عن بُعد، الوقت خاصة وأنها ساهمت في إنقاذ حياة العشرات من المرضى بمختلف التخصصات، وتُعد من أبرز المبادرات الرئاسية التي ساهمت في انقاذ العديد من الحالات المرضية، وجري توفير هذه الخدمة في 5 مستشفيات بمحافظة مطروح حالياً.

فحص 2000 حالة

وأوضح الدكتور سعيد مختار، منسق مبادرة الكشف والتشخيص عن بُعد، أن المبادرة تهدف لتوفير الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات التشخيص الطبي عن بُعد وبلغ إجمالي عدد الحالات التي جري مناظرتها حتى اليوم ما يقارب من 2000 حالة مرضية.

مستشفيات تقدم الخدمة

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن هذه الخدمات متاحة يومياً بجميع وحدات العلاج عن بُعد بمستشفيات مطروح العام، وفي الضبعة المركزي، ومارينا المركزي، والنجيلة المركزي، والحمام المركزي، وجارى إدراج وحدات جديدة في المرحلة المقبلة وفي مستشفيات سيوة المركزي والأطفال التخصصي خلال الأيام المقبلة.