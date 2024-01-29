«صحة مطروح»: تقديم خدمات الرعاية الأولية لـ783 ألف مواطن بالوحدات خلال 2023

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه في ظل أعمال التطوير ورفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، قدمت المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددها 56 وحدة، الخدمات الطبية لعدد 783005 مترددين عليها وذلك خلال عام 2023.

عيادات طب الأسرة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن الخدمات الطبية تنوعت بين توقيع الكشف الطبي في عيادات طب الأسرة لهذه المراكز والوحدات على 249455 مريضا، وعيادات الأسنان على عدد 52691 مريضا، والتعامل مع عدد 71098 مواطنا بأقسام الإستقبال والطوارئ، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل الجديد للسيدات بواقع عدد 6313 سيدة، والحوامل المترددة بواقع 13012 سيدة، وخدمات متابعة الأطفال لـ118853 طفلا، وتقديم التطعيمات الروتينية لعدد 186575 طفلا، هذا بجانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 62194 سيدة، والخدمات المعملية لعدد 83316 مواطنا.

رفع كفاءة الخدمة في المراكز الطبية

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح استمرار الجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بجانب العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمة بمختلف المراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة مطروح، موجها الشكر للدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة مروة عبد المنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية، وجميع الفرق الطبية وجميع العاملين والمشاركين في هذا العمل بالوحدات والمراكز الطبية، نظراً للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمواطنين بمحافظة مطروح.