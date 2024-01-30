عاجل.. أول تحرك من فيتوريا بعد أنباء إقالته من تدريب منتخب مصر «خاص»

شهدت الساعات القليلة الماضية، أول تحرك من المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، والذي حاول التنصل من مسئوليته عن فشل الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية، والخروج من البطولة من الدور الـ16 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

وسلّم روي فيتوريا، للمشرف على المنتخب الوطني الأول، الكابتن حازم إمام، تقريره عن أسباب خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 من دور الستة عشر، بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الحظ الترجيحية، إثر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منتخب.

تقرير عن أسباب وداع مصر أمم أفريقيا

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «الكابتن حازم إمام طلب من روي فيتوريا، بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية، تقريرا عن أسباب الخسارة والخروج من دور الـ 16 للبطولة، خاصة أن مجلس إدارة الاتحاد سيخضع لتحقيق من جانب وزارة الشباب والرياضة، ومطلوب منهم الكشف للوزير أشرف صبحي عن أسباب وداع البطولة مبكرا ودون تحقيق أي فوز».

وأشار المصدر إلى أن فيتوريا أكد في تقريره على أن السبب الرئيسي في خسارة منتخب مصر الأخيرة وخروجه من البطولة، هي الرطوبة الكبيرة التي أثرت على لاعبي المنتخب، مستشهدًا بحدوث نفس الأمر مع ل المنتخبات العربية باستثناء منتخب المغرب».

وتابع المصدر: «فيتوريا قال في تقريره إن الإصابات التي لحقت بلاعبي المنتخب كان لها دور كبير في خسارة المباراة الأخيرة، حيث تعرض 5 من أهم لاعبي المنتخب للإصابة وهم نجم ليفربول محمد صلاح وحارس الأهلي الأول والمنتخب محمد الشناوي ونجم الأهلي إمام عاشور، وكللا من أسامة جلال وأحمد نبيل كوكا».

واختتم المصدر بقوله: «فيتوريا تطرق أيضًا للحديث عن الأندية المصرية، وقال إنها لم تتعاون مع جهازه بشأن ترك لاعبيها للمنتخب في الوقت المناسب للمشاركة في معسكر الفراعنة، مستشهدًا بالأزمة التي حدثت مع لاعبي الأهلي وتركهم للمنتخب قبل مواجهة منتخب تونس في اللقاء الودي الذي خسره المنتخب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بالإضافة لواقعة أخرى حدثت مع لاعبي نادي الزمالك».