عاجل.. فيتوريا يصدم اتحاد الكرة في أول تعليق له على الخروج من أمم أفريقيا

كشف مصدر داخل بعثة منتخب مصر المتواجدة الآن في كوت ديفوار، عن رد فعل المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية من دور السادس عشر، وهل سيرحل المدرب عقب الهزيمة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الحظ الترجيحية في المباراة التي أقيمت بأبيدجان.

رد صادم من فيتوريا على رحيله عن المنتخب

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «فيتوريا شدد على أنه لن يرحل عن المنتخب وأنه أدى ما عليه، ومنتخب مصر تعرض لأكثر من إصابة مؤثرة والتي كان في مقدمتها إصابة قائد المنتخب محمد صلاح وحارس النادي الأهلي محمد الشناوي ونجم خط الوسط إمام عاشور».

وتابع: «فيتوريا مقتنع تمام بأن عقده لا ينص على ضرورة تتويج المنتخب بأمم أفريقيا مع منتخب مصر، إلا أنه يتضمن فقط قيادة الفراعنة إلى كأس العالم المقبل 2026، وبالتالي فإن المدرب البرتغالي يرفض أي حديث عن استقالته من منصبه أو الرحيل عن المنتخب».

وأضاف المصدر: «روي فيتوريا يرى أن الفترة القادمة تفرض على الجميع تقديم كل أوجه الدعم والمساندة له وللجهاز الفني، لأن منتخب مصر يمتلك مجموعة جيدة جدا من اللاعبين، ويجب الاستمرار في دعمهم وعدم هدمهم في هذا الوقت، حتى لا يؤثر ذلك على مشوار اللاعبين مع أنديتهم ولاسيما العناصر المحترفة بالخارج».

مصر تودع بطولة الأمم الأفريقية

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار، من الدور ثمن النهائي، وذلك بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، وذلك عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منتخب.