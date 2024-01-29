«رحيل اتحاد الكرة وإقالة فيتوريا».. مطالب برلمانية بعد إخفاق المنتخب في أمم إفريقيا

شهد مجلس النواب تحركات برلمانية لأكثر من نائب على خلفية إخفاق منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023 والمقامة في كوت ديفوار، عقب خروجه من دور الـ16 أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بضربات الجزاء الترجيحية، وتراوحت التحركات البرلمانية ما بين التحقيق فيما حدث بدءًا من اختيار المدير الفني للمنتخب روي فيتوريا، مرورا بملابسات هذه البطولة.

استقالة اتحاد الكرة

وتضمنت المطالب والتحركات البرلمانية استقالة اتحاد الكرة مثلما حدث واستقال هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق بعد إخفاق المنتخب في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019، وشملت المطالب أيضا تعيين مدير فني جديد للمنتخب، حيث جاء مطلب استقالة اتحاد الكرة على لسان النائب أيمن محسب الذي توجه بسؤال إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، بسبب الحالة المزرية التي وصل إليها منتخب مصر لكرة القدم.

وأكد ضرورة استقال اتحاد الكرة بقيادة جمال علام، «ما يستدعي الاستقالة الفورية» بحسب تعبيره، وتابع: «كفانا مجاملات لم تورثنا سوى الإخفاقات المتلاحقة حتى تحول أصبح الأمر إهدارا للمال العام».

مرتب فيتوريا واختيار بديل له

ومن استقالة اتحاد الكرة إلى اختيار بديل لروي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر واستبعاد فكرة اختيار مدير فني أجنبي يتقاضى راتبه بالدولار، حيث وصلت التحركات البرلمانية إلى المطالبة بالتحقيق في ملابسات اختيار المدير الفني للمنتخب وسبب تقاضيه 2 مليون و400 ألف دولار سنويا، حسبما ذكر النائب أيمن محسب.

وانتقل التحرك البرلماني في هذا الملف من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ من خلال مطالبة النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بتخصيص جلسة برلمانية بحضور وزير الشباب والرياضة ومسؤولي اتحاد كرة القدم، حول أسباب فشل منتخب كرة القدم في الحصول على كأس الأمم الإفريقية منذ عام 2010.

غياب محمد صلاح

كما طالبت النائبة بالتحقيق في ملابسات واقعة رحيل لاعب المنتخب المصري الدولي محمد صلاح وعودته إلي نادي ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه لتلقى العلاج، كما تساءلت عن الاعتماد على مدرب أجنبي يحصل على راتبه بالدولار، وطالبت باختيار مدير فني مصري لقيادة منتخب كرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.

وعلى نفس الوتيرة، طالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الوفد، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، في طلب إحاطة، بمحاسبة «المتسببين في اهدار المال العام الوقوف علي المتسبب في هذا الوضع الذي وصلت إليه منظومة كرة القدم في مصر» بحسب تعبيره، كما شدد على ضرورة تقديم مجلس إدارة الاتحاد بالتقدم باستقالته وحل المجلس.