وزير الرياضة يهنئ عزمي محيلبة على حصد ذهبية كأس العالم للرماية الشاملة

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تهنئة لاعب المنتخب الوطنى للرماية عزمي محيلبة، عقب تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للرماية الشاملة، التي تقام في مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 24 يناير إلى 1 فبراير للعام الجاري، بمشاركة 65 دولة بواقع ألف رام ورامية.

إعداد أبطال مصر الرياضيين

أشاد الدكتور أشرف صبحي، بأداء عزمي محيلبة طوال منافسات البطولة، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية تسعى إلى تنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، في ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل وتحقيق الإنجازات وحصد الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

جدير بالذكر أن هذا الفوز يحافظ على تصدر عزمي محيلبة التصنيف العالمي وسط مشاركة كبرى من مختلف نجوم وأبطال العالم.

إقامة بطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية

تقام بطولة كأس العالم للرماية على ميادين الرماية بالمدينة الأولمبية الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 24 يناير الجاري، حتى الأول من فبراير المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.