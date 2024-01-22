تراجع جديد في مؤشر الدولار عالميا بعد استبعاد خفض الفائدة في مارس

انخفض مؤشر الدولار في الأسواق العالمية عند مستوى 103.2 نقطة اليوم الاثنين، مكافحاً للتمسك بمكاسب الأسبوع الماضي، مع تحول المستثمرين إلى الحذر، قبل قرارات السياسة النقدية الرئيسية في اليابان وأوروبا هذا الأسبوع.

وتشعر الأسواق بالقلق بشكل خاص من التلميحات المحتملة بنهاية أسعار الفائدة السلبية في اليابان، في حين من المتوقع أن يقاوم صناع السياسة في أوروبا بشدة الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

ومع ذلك، فإن البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي جاءت أقوى من المتوقع والإشارات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والتي قللت من التوقعات بخفض سعر الفائدة في مارس، أبقت على دعم الدولار.

مؤشر الدولار عالمياً

وفي أحدث تعليق لبنك الاحتياطي الفيدرالي، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إنها تعتقد أن الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية في «وضع جيد» ومن السابق لأوانه الاعتقاد بأن تخفيضات أسعار الفائدة وشيكة.

وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 47% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس، بانخفاض ملحوظ من 81% قبل أسبوع، وفقًا لأداة «FedWatch» من «CME».

وتاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر «DXY» بمقدار 0.0814 نقطة، أي بنسبة 0.08%، إلى 103.1916 نقطة يوم الاثنين 22 يناير، مقابل 103.2730 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند مستوى 103.16 نقطة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية، وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «trading economics»، على أن يتم تداوله عند مستوى 106.38 نقطة، خلال 12 شهراً.