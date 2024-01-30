«تعليم الجيزة» تعلن موعد تقديم التظلمات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

قرر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بدء التظلمات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية من يوم الأحد المقبل، الموافق 4 فبراير 2024، لمدة 15 يوما، بعدما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023-2024، بنسبة نجاح بلغت 80.87%، وصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

ضوابط تنظيم التظلم

أوضح «سلومة» ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية «نصف العام» للعام الدراسي 2023-2024، حيث يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها .

سداد الرسوم المقررة للتظلم

أضاف وكيل تعليم الجيزة، في بيان: «سداد الرسوم المقررة 20 جنيها للمادة الواحدة، طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم، ويجري اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها».

وتابع بأنه بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويجري البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته، وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

وفيما يخص شهاده إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الصف الثالث الإعدادي، يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها، ويتم سداد الرسوم المقررة 35 جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

يجري التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها، وبعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يجري البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.