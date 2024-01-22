 مدير «تعليم الجيزة» يتفقد لجنة مستشفى 57357 للطلاب المرضى بالسرطان

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه المستشار بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالجيزة، وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية ونادر يوسف الصديق مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الخاصة بطلاب تعليم الجيزة داخل مستشفى 57357، التي تضم عدد 5 طلاب بإدارات «العمرانية، الهرم، أطفيح، بولاق الدكرور» التعليمية من المحتجزين للعلاج بالمستشفى.

ونقل «سلومة» رسالة حب وتقدير من وزير التربية والتعليم ومعالى محافظ الجيزة إلى الطلاب المرضى، الذين يؤدون الامتحانات داخل المستشفى حيث تواصل الوزير والمحافظ هاتفيا مع الطلاب متمنين لهم التوفيق والنجاح والشفاء العاجل.

والتقى مدير تعليم الجيزة بالطلاب واطمأن على أدائهم امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية بسهولة ويسر، وأن الأسئلة جاءت من المنهج المقرر ولم تخرج من الكتاب المدرسي ولم ترد أي شكاوى.

وأصدر تعليمات إلى الملاحظين بتوفير الجو الهادئ للطلاب بما يسهم في أداء الامتحان بهدوء بعيدًا عن أي توتر أو قلق، موجهًا المسئولين بالإدارات التعليمية ومديري العموم بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والدعم المعنوي طوال فترة تواجدهم بالمستشفى حتى خروجهم.

كما قام بتقديم هدايا للطلاب تَحفيزًا لهم ومتمنيًا التوفيق والنجاح والشفاء العاجل، كما كرم طارق محمد عبد الله المشرف على الطلاب بالمستشفى.