«تعليم الجيزة»: إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل إلكترونيا للمرة الأولى

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إعلان نتائج الامتحانات إلكترونيا للمرة الأولى من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي.

وأوضح مدير المديرية، في بيان، اليوم الاثنين، أنه من المقرر الإعلان عن النتائج خلال ساعات ويمكن الاستعلام عنها من هنا بالرقم القومي.

ويأتي ذلك وفقًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وفي إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.