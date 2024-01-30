ريهام سعيد تنشر مقطع فيديو جديد خلال عملية تجميل: «أنا اتشوهت»

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، مقاطع فيديو، ترصد لحظات خضوعها لآخر عملية تجميل في لبنان، قبل أن تنقلب النتائج وتتعرض الإعلامية لتشوهات خطيرة كشفت عنها من قبل في وجهها.

ونشرت ريهام سعيد، مقطع فيديو من داخل غرفة العمليات، خلال تواجدها مع الطبيب اللبناني، عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، معلقة: «بتستعمل إيد واحدة عشان الإيد التانية فيها التليفون، وسايبني متخدرة وقاعد تصور فيا».

وشرحت «ريهام» ما حدث لها داخل غرفة العمليات: «عيني مفتوحة وأنا متخدرة لكن وأنا نايمة لا.. ده شكلي جوه العمليات، أومال صورة مين اللي تحت؟»

وناشدت الإعلامية المصرية، نقابة الأطباء اللبنانية، التدخل بعد وضع صورة قالت إنها لا تعود لها، مدونة: «إلى نقابة الأطباء اللبنانية هل وضع صورة غير حقيقية لمريضة قانوني عشان أضلل الناس؟ هل تصوير التعقيم من الدكتور بإيده ده صح؟ هل أنا كدة مشوهة؟، حد يرد عليا؟ حد عنده ضمير يرد، دي واحدة وحشة؟ فين الضمير الإنساني؟ فين قطاع التجميل في لبنان؟ فين الناس اللي المفروض تقف جنبي عشان نحارب الغش والاستغلال؟».

واستطردت «ريهام»: «حرام حرام حرام حقي يضيع يا عالم، كل اللي عنده كلمة حق أو اتضر يتكلم عشان ننقذ غيرنا مرة نبقى إيجابيين بقى».

وعادت ريهام سعيد توجه تساؤلات للطبيب اللبناني: «هو انت كنت قاصد تشوهني؟ بتحط مبررات واهيه قبل العملية؟، عملتها ليه؟ عملتها ليه ؟، ليه الحق بيضيع كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل، والله ما هيضيع، سوال للأطباء هل كنت محتاجة عملية أساسا؟ فين الجوانتي يا دكتور؟، فين يا نقابة؟، فين دكاترة لبنان الشرفاء؟».

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، كشفت عن تعرض وجهها لتشوه بعد عملية تجميل على يد طبيب لبناني، إلا أن الأخير رد بأن كل ما نشرته «ريهام» ادعاءات وأنه سيقاضيها.