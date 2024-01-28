تحقق توقعات ليلى عبداللطيف بخصوص ريهام سعيد مع طبيب التجميل: «كوارث»

لا تزال توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، منذ الساعات الأولى من العام الجديد 2024 تشغل بال المٌتابعين، خاصة عقب انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وزوجها أحمد العوضي، بشكل مفاجئ وصادم، عقب أيام من توقع خبيرة الأبراج به.

تحقق توقعات ليلى عبداللطيف بخصوص ريهام سعيد مع طبيب التجميل

لم تتوقف توقعات خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، حول الكوارث الطبيعية، أو حتى أخبار الفنانين من النجاح والزواج والانفصال، بل وصلت للتنبؤ بالأمراض والمٌشكلات الكبرى داخل عيادات التجميل، وتحديدًا بلبنان.

ولم يمر الكثير على توقع خبيرة الأبراج الشهيرة، إلا وخرجت الإعلامية ريهام سعيد، تتهم طبيبا لبنانيا شهيرا، بتشويه وجهها إثر عملية تجميل، مُعلنة مُقاضاته.

توقعات ليلى عبداللطيف حول عمليات التجميل بلبنان

نبوءة غير سارة كانت نوهت عنها خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، مع الإعلامي نيشان حول المٌقبلات على عمليات التجميل، مؤكدة إنهن سيقعن ضحايا لبعض الأطباء والعيادات وخاصة بلبنان، قائلة: «عيادات التجميل هتتصدر الواجهة الإعلامية بسبب فضائح بعض الأطباء وهتُغلق بالشمع الأحمر بسبب الأخطاء الخطيرة والحقن التي تسبب كوارث وأمراض للنساء، وده هيحصل في لبنان بخصوص قطاع التجميل».

ماذا حدث لـ ريهام سعيد ضحية عملية التجميل؟

وكانت خرجت الإعلامية ريهام سعيد، لتشن هجومًا على طبيب لبناني، مؤكدة إنه عَرّضها للتشوه والحروق بسبب عملية تجميل، قائلة: «أنا ماشية بخطين في وشي، وجنب عيني، أنا بداريهم بالمكياج والفاونديشن»

ونشرت فيما بعد الإعلامية المصرية، عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، منشورا لوجهين، ادعى الطبيب أنهما لها قبل وبعد جراحة التجميل، معلقة: «يعني وصل بيك الإجرام أنك تشوهني وتموت 2 ستات قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول أنها أنا؟.. ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيلك مين الست إلى أنت حاطتها دي؟ والدتك؟ عارف؟ أنا هارفع عليك قضية وهابطلك طب عشان انت بتأذي ناس كتير أوي، أنت أبعد حاجة عن أنك تكون دكتور، أنت وقعت غلط خالص».

وتابعت «أنا بحذر الناس كلها من التعامل معاه بجد، بوظ لي وشي وأنا بداري بالمكياج».

ورد الطبيب اللبناني الشهير نادر صعب، على الإعلامية ريهام سعيد، متوعدًا بمقاضاتها قانونيًا في بيان رسمي عن الواقعة، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، موضحًا أن ما يُقال تضليل ومعلومات خاطئة، منوهًا بأنه ستتم ملاحقة كل من روَّج لهذه الشائعات قانونيًا.