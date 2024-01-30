المستشار الثقافي لسفارة فلسطين: الموقف المصري تجاه قضيتنا استثنائي رسميا وشعبيا

وجه ناجي الناجي، المستشار الثقافي والإعلامي لسفارة دولة فلسطين في القاهرة، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على دورها الكبير، مؤكدا أنها تجربة شديدة الوعي، وتقدم تجربة مهمة لجيل مصري صاحب رؤية مصرية طموحة.

حرب الإبادة الجماعية

جاء ذلك خلال كلمته بندوة "توثيق جرائم الحرب على قطاع غزة"، التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال، بعد مرور أكثر من 100 يوم، من العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة، وذلك على هامش الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لمناقش أكاذيب العدوان الإسرائيلي وترويجه لها.

أكد «الناجي» أن موقف القيادة المصرية والشعب المصري، في حرب ليست ككل حرب، موقف استثنائي، موضحا أن هذه الحرب، وفقا للعلوم السياسية، تدخل ضمن أطر الإبادة الجماعية، موضحا أن ما حدث ظرف استثنائي كاشف لمفهوم العدالة في العالم كله، مؤكدا أن الموقف المصري، في هذا الظرف الاستثنائي، كان استثنائيا رسميا وشعبيا.

موقف القضية الفلسطينية

أوضح أن بارقة الأمل، في موقف القضية الفلسطينية، حاضرة في كل حارة مصرية، مؤكدا أنهم في جناح فلسطين في المعرض، يتلقون صدق المشاعر المصرية النبيلة يوميا.

أوضح أن 7 أكتوبر لم تكن البداية، ولكن سبقتها سنوات طويلة لعرض قضيتنا، لكن بلا أي استجابة دولية، ما أدى لهذا الانفجار.