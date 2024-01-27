مستشار شيخ الأزهر: مصر لعبت دورا محوريا في دعم القضية الفلسطينية

عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، ندوة بعنوان «الدور التكاملي للمؤسسات المصرية في دعم وإغاثةغزة»، حاضر فيها الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر والمدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، مها الحفناوي، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن، عبدالعليم قشطة، المتحدث الإعلامي لبيت الزكاة والصدقات المصري، شريف غيتة، باحث البرامج التنموية ببيت الزكاة والصدقات المصري، وأدار الندوة الإعلامي محمود عبدالرحمن، مذيع المركز الإعلامي للأزهر الشريف.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن مصر كان لها دور محوري في دعم القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول للعدوان، وكان للأزهر الشريف عبر بيت الزكاة والصدقات المصري دورا كبيرا في نصرة غزة، عبر حملة لجمع التبرعات تحت عنوان «أغيثو غزة».

المدير التنفيذي لبيت الزكاة: البيت تلقى كما كبيرا من المساعدات لأهلنا في غزة

وأوضحت المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، أن بيت الزكاة تلقى كما كبيرا من المساعدات من مصر وخارجها، موجهة الشكر للشعب المصري على موقفه المشرف واالداعم للقضية الفلسطينية.

وبين الدكتور محمود الهواري، أن الدولة المصرية دورها مشرف وموقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية، منذ بدايتها وحتى الآن، وهو ما تأكد بموقفها من العدوان الغاشم الجاري ورفضها التام لتهجير إخواننا الفلسطينيين، وكان الأزهر الشريف دائما في القلب من هذا الدعم، بدءا من عقد المؤتمرات الكبرى لفضح مخططات الكيان الصهيوني، وصولا إلى جهوده الإغاثية الكبيرة نصرة للقدس.

الدكتور محمود الهواري: المسؤولية تجاه فلسطين تشاركية وعلينا جميعا التعاون في دعمها ونصرتها

وأضاف الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر كان دائما في الموعد لدعم إخواننا في فلسطين، امتدادا لموقف مصر، عبر مناهج ومقررات تعرف بالقضية، ومنها إعلان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بشكل صريح وواضح دعم القضية الفلسطينية.

من جانبها قالت مها الحفناوي، إن الدولة المصرية هي دولة مؤسسات، وأن هناك تعاون كامل بين جميع مؤسسات الدولة في دعم إخواننا في فلسطين، وأن التعاون بين الجميع على قدم وساق في سبيل ذلك، مؤكدة كذب مزاعم غلق معبر رفح من الجانب المصري.

شيخ الأزهر وجه بحملة عالمية تحت عنوان «أغيثو غزة»

وأوضح عبدالعليم قشطة، أن شيخ الأزهر ومنذ بداية العدوان، قد وجه بإطلاق حملة عالمية تحت عنوان «أغيثو غزة»، انطلاقا من رسالة الأزهر الشريف الداعمة للقضية الفلسطينية، وقد تمكنا بفضل الله وحتى الآن من إدخال كم كبير من المساعدات إلى أهلنا في غزة، عبر 4 من القوافل الإغاثية والطبية المحملة بجميع المستلزمات الغذائية والطبية والمعيشية لأهلنا في غزة، لافتا أن بيت الزكاة ملتزم بمساعدة كل من يتعرض للكوارث في عالمنا العربي حيث أرسلنا من قبل مساعدات لأهلنا في سوريا وليبيا وغيرها، بالإضافة لمساعدة أهلنا من الفقراء والمحتاجين وتوزيع أموال الزكاة في مصارفها الشرعية.

شباب بيت الزكاة يعملون على تجهيز قوافل المساعدات في وقت قياسي

وتحدث شريف غيتة، عن جهود فرق العمل ببيت الزكاة والصدقات المصري لتجهيز القوافل الإغاثية لأهل غزة، مؤكدا أن الشباب العاملين في بيت الزكاة بذلوا جهدا كبيرا لتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية والغذائية والمعيشية وغيرها.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024.