الطالب زياد طارق يحقق المركز الأول في ماراثون الإسكندرية: المذاكرة دفعتني للتفوق

زياد طارق حقق المركز الأول فى ماراثون الإسكندرية «الثانوية العامة لم تمنعنى»

حقق زياد طارق فؤاد الطالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة حمزة بن عبد المطلب الثانوية الرسمية لغات بإدارة العجمى التعليمية بمحافظة الإسكندرية، المركز الأول في سباق الـ 1500 متر فى بطولة المدارس، والتي أقيمت على ستاد الإسكندرية تمهيداً لبطولة الجمهورية للمدارس، والتي يتأهل لها أصحاب المراكز الأولى في كل لعبة من ألعاب القوى.

الرياضة دافع للتعليم

وتقول رضوى حامد مدير مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الرسمية لغات بإدارة العجمي التعليمية لـ«الوطن»، إن المدرسة تهتم بالطلاب المتميزين رياضيا أو في أي نشاط آخر، ليكونوا قدوة لزملاءهم، خاصة أنهم في مرحلة سنية خطرة والأفضل توجيه طاقتهم لممارسة الأنشطة، حيث تكون الرياضة دافعا هاما للمحافظة على مستوى التعليم، وزياد طارق من الطلاب المتفوقين دراسياً ورياضيآ وبتحقيقة المركز الأول ببطولة الإسكندرية لألعاب القوى في ماراثون الـ 1500 متر، تأهل لتمثيل محافظة الإسكندرية في بطولة الجمهورية للمدارس.

أتمنى الوصول للعالمية

فيما قال الطالب زياد طارق فؤاد: ألعب لنادي حرس الحدود وشاركت في بطولة الإسكندرية للمدارس ممثلاً لمدرستي حمزة بن عبدالمطلب الثانوية، وبالرغم من أنني في الثانوية العامة إلا أنها لم تمنعني من ممارسة رياضة أحبها واضع لنفسي جدول بين التدريب والدراسة ومواعيد البطولات، وشاركت في بطولة الخماسي الحديث سباحة، وجري، ومارثوان زايد 10 كيلو، وبطولة المدارس منطقه إسكندرية مسافة 1500 متر، وأحلم بتحقيق بطولة عالمية لأرفع علم مصر في الخارج.