«تعليم الإسكندرية»: فتح باب التظلمات للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، عن فتح باب التظلمات للصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم، ويتم قبول التظلمات ابتداءً من الأحد 4 فبراير وحتى الثلاثاء 6 فبراير، وتقدم التظلمات في الإدارة التعليمية التابع لها مدرسة الطالب.

فتح باب التظلمات

وأكد بسيوني محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن فتح باب التظلمات بدأ فور إعلان النتيجة والتي تم إعلانها اليوم ومستمر حتى الأسبوع القادم وتنتهي الثلاثاء 6 فبراير المقبل، وتكون التظلمات على الأجزاء المقالية فقط، ويتم سداد مبلغ 40 جنيها لكل مادة بمكتب البريد «حوالة بريدية» لصالح الإدارة التعليمية وباسم الطالب مع ذكر الرقم القومي للطالب.

التظلم حق للطلاب

وذكر بسيوني محمد، أن التظلم حق للطلاب في حالة تضررهم من تصحيح الأجزاء المقالية بالمواد الدراسية، حيث لا توجد تظلمات للامتحانات الإلكترونية «تابلت»، حيث لا يوجد تدخل بشري فيها ولا يتم تصحيحها في كنترول الإسكندرية، إنما يتم بشكل مركزي عن طريق الوزارة، وبعد التظلم يتم مراجعة المادة من الموجه الأول في وجود الطالب وولى أمره.