تحول صادم.. كيف تغير شكل ريهام سعيد قبل وبعد عمليات التجميل في 3 أشهر؟ (صور)

تحول صادم واتهامات وتصعيد كبير.. هكذا كان تسلسل الأحداث في القضية الأكثر إثارة للجدل، والتي لا تزال محل خلاف كبير، بعدما قررت الإعلامية الشهير ريهام سعيد، الخروج عن صمتها للحديث عن تفاصيل جراحة تجميل فاشلة خضعت لها على يد أحد الأطباء، لتكشف الإعلامية عن تشوه جديد اكتشفته في وجهها ضمن توابع تلك العملية.

كيف تحول مظهر ريهام سعيد على مدار 3 أشهر

لم تكن مجرد عملية تجميل عابرة، خلقت بعض التغييرات الطفيفة في مظهرها، لكنها أحدثت تحول جذري في شكلها وملامح وجهها، الأمر الذي جعل الجماهير تنقسم بين داعم ومتعاطف وآخر يلوم عليها لخضوعها لتلك العملية التي كانت في غنى عنها، باعتبارها تملك قدر كبير من الجمال.. فكيف تحول شكلها وما قصتها؟

يوم 20 يناير 2024، أشعلت الإعلامية ريهام سعيد، الجدل بعد نشر صورًا صادمة ترصد تغير صادم في وجهها وتشوه واضح في ملامحها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، إثر خضوعها لعملية تجميل فاشلة، إذ ظهرت الصور بوجه منتفخ ومتورم، مع وجود ندبات وآثار التهابات.

«يعني وصل بيك الإجرام إنك تشوهني وتموت 2 قبلي وتحط صورة لواحدة مختلفة وتقول إنها أنا؟ ده أنا كنت زي القمر قبل ما أجيبلك».. هكذا هاجمت ريهام سعيد الطبيب اللبناني الذي أجرى لها العملية، وهددته باتخاذ إجراءات قانونية ضده من أجل حماية حقها، بعد تلك التشوهات.

وكانت ريهام سعيد قد سافرت إلى لبنان في نوفمبر 2023 لإجراء عملية تجميل في وجهها، حيث خضعت لعملية شد الوجه بالخيوط، وعمل بوتكس في منطقة الجبهة، وحقن الفيلر في الشفاه والخدود.

وبحسب ريهام سعيد، فإن العملية لم تسير كما هو مخطط لها، حيث ظهرت لها أعراض التهابات وصديد في وجهها، ما استدعى إجراء عملية جراحية أخرى لإزالة الخيوط التي تم استخدامها في عملية شد الوجه.

ودافع الطبيب عن نفسه بالتأكيد على أنها كانت تعلم جيدًا نتائج العلمية والتدخلات الجراحية التي كانت ستخضع لها، إلى جانب أنها تعجلت في الحصول على النتيجة، التي تحتاج إلى وقت للظهور.

رد فعل الجمهور

أثارت أزمة ريهام سعيد مع عملية التجميل الأخيرة ردود فعل متباينة من قبل الجمهور، حيث أعرب البعض عن تعاطفهم معها، وطالبوا بضرورة التدخل القانوني، بينما اعتبر البعض الآخر أن ريهام سعيد هي المسؤولة عن ما حدث لها، حيث خضعت لعملية تجميل دون دراسة العواقب المحتملة.