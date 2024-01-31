إقبال على شراء زينة وفوانيس رمضان في الدقهلية.. «فرحة المصريين»

أسابيع قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، واعتاد المصريون أن يستعدوا له بطقوس وعادات خاصة، بينها شراء الزينة وتعليقها في الشوارع، ووضع فانوس رمضان في المنتصف، وشراء نور للإضاءة، ومفارش رمضان وغيرها.

استعدادات لشهر رمضان بالدقهلية

وقال محمد أحمد صاحب محل فوانيس ابن الدقهلية لـ«الوطن» إنه يستعد لتجهيز زينة رمضان والمفترض والفوانيس قبل الموسم بـ3 شهور، إذ يبدأ المواطنون في الشراء، ويستمرون في ذلك حتى أيام قبل شهر رمضان.

«رمضان في مصر حاجة تانية، فوانيس والزينة عامل أساسي في كل بيت، لأنهم مصدر بهجة رمضان»، بتلك الكلمات عبر محمد أحمد عن بهجة رمضان التي تعتبر عاملًا أساسيًا بفرحة المصريين بشهر رمضان.

وأشار هاني أسعد صاحب محل بيع فوانيس وزينة رمضان بالسنبلاوين إلى أن شهر رمضان له طقوس خاصة، موضحًا: «الفانوس الحديد مهما يمر الزمان لكن لازال مطلوب، وبنبدأ نشتغل عليه من قبلها بفترة، وزينة رمضان على أشكال أشهر المسلسلات».

«أشكال مبهرة وجذابة»، بتلك الكلمات عبر عن فرحة الأطفال عند الإقبال على شراء الفوانيس رفقة أسرتهم من محله، إذ تنال الفوانيس والزينة بمختلف أشكالها إعجاب المواطنين.

وأشار إلي أن الأطفال يتهافتوا علي الأشكال المختلفة من ضمنها بوجي و طمطم وأشكال الكارتون المعروفة في الفوانيس والمعاهد عليها، وتتراوح الأسعار بها بداية من 60 جنيها.

أسعار الفوانيس وزينة رمضان بالدقهلية

وجاءت الأسعار كالتالي:

- الفوانيس الحديد المتوسطة بداية من 60 حتى 150 جنيها.

- الفوانيس الحديد الكبيرة تتراوح بين 300 إلى 400 جنيه

- المفارش الرمضانية بداية من 25 جنيها

- أسلاك الكهرباء النور تبدأ من 30 جنيها وتصل لـ60 و70 جنيها وفقا للطول

- زينة رمضان تبدأ من 12.5 جنيه